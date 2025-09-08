2025年9月7日、韓国・国民日報が「ソウルのタクシー運転手が日本人観光客を相手に、明洞（ミョンドン）から弘大（ホンデ）までの料金として4万5000ウォン（約4800円）を請求する様子が日本のメディアで報じられた」と伝え、韓国のインターネット上で波紋を呼んでいる。記事によると、日本メディアの記者はこのほど、ソウルのタクシーの外国人観光客への違法行為について調査を行った。記者が観光客を装い、タクシーで明洞から弘大