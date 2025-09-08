３年ぶりとなる皆既月食が国内各地で観測され、熊本でも８日未明に月を見上げる人の姿が見られました。 皆既月食は、太陽と地球と月が一直線に並び、月が地球の影に入ることで、月が隠れてしまう天文現象です。９月８日午前１時半頃から月が少しずつ欠けていき、およそ１時間後にすべてが隠れる「皆既月食」となり、満月が赤銅色に染まりました。 南阿蘇ルナ天文台では、宿泊客が望遠鏡をのぞき込み、真夜中の天体ショӦ