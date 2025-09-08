SKE48の北川愛乃が出演を予定したミュージカル「リリィ」を降板することが8日、発表となった。SKE48の公式サイトで伝えられた。同サイトで「このたび、北川愛乃が2025年11月13日より出演を予定しておりましたAMミュージカルVol.5「リリィ」を降板させていただくこととなりました」と報告。北川の現状について「北川は現在も右内側半月板損傷の治療に努めておりますが、完治にはまだ時間を要する為、舞台に出演させていただく