Image: Phillips ベルリンで開催されたIFA 2025で、Phillps（フィリップス）からひっそりと10年ぶりのHue Bridgeのアップデートが発表されていました。Hueのスマートホームシステムのすべてのハブとなる「Hue Bridge Pro」です。このHue Bridge Proにアップデートしたら、今すでに使っているHueのスマート電球を「人の動きを検知して自動的にライトを点ける」ように設定できるようになりま