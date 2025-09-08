ロックバンド・LUNA SEAのドラマーとして活動する真矢さん（55）が8日、脳腫瘍と診断されたことを公式サイトで発表しました。公式サイトで真矢さんは、脳腫瘍と診断されるまでの経緯について、「2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナ