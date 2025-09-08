日本銀行熊本支店の新しい支店長に豊蔵 力氏が着任し、記者会見で抱負を語りました。８月２５日付で日銀熊本支店の支店長に着任した豊蔵力さんは４８歳。神奈川県出身で、１９９９年に日銀に入行し、金融研究所の企画役や香港事務所長など歴任しました。また、先月まで日銀の金融政策を決める政策委員会の広報課長を務めていた経験から、「全国の支店で聞いた企業経営者の生の声が、金融政策の判断に重要と感じていた」と話し、地