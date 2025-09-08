ロックバンド・LUNA SEAのRYUICHI、SUGIZO、INORAN、Jは9月8日、メンバー・真矢の脳腫瘍公表を受け、連名でコメントを発表した。発表されたコメントの全文は次の通り。※※※ ※※※※※※皆様へ真矢の病状について、本人からの言葉を受け取った皆さんも、きっと驚きや不安な気持ちでいっぱいだと思います。でも、僕たち4人は何よりもまず、真矢には何も心配せず、治療に専念してもらいたいと思っています。これまでどんな時も、