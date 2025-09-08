神戸市中央区のマンションで8月20日、住人女性（24）が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕、送検された谷本将志容疑者（35）について、神戸地検が9月8日、事件発生当時の精神状態を調べるため、精神鑑定を神戸地裁に申請し、8日までに認められた。期間は12月8日までの3か月間。神戸地検（神戸市中央区）神戸地検はその結果をもとに、刑事責任能力の有無を調べる。谷本容疑者の送検容疑は、8月20日午後7時20分ごろ、神戸市中央