女優のアリエル・ウィンター(27)が、テレビドラマ「モダン・ファミリー」復活の可能性に「前向き」だ。シチュエーションコメディの同作でアレックス・ダンフィー役を演じたアリエル、同役をぜひ再演してみたいという。 【写真】懐かし～い！子役時代が超かわいい アリエルはＥ！ニュースにこう話す。「絶対に引き受けるけど、私が決めれることじゃない。権力者次第ね。私にやって欲しい