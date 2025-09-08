ベルキンは8月26日、待機電力ゼロ技術Zero-Standby Power（以下ZSP）チップセットを搭載したGaN USB充電器「Belkin Cubic Charger」と、最大25W出力のワイヤレス充電規格であるQi2.2に対応したワイヤレス充電器「UltraCharge」シリーズを発表。全国の家電量販店とAmazonで販売を開始しました。ルネサス製チップ搭載でZSPを実現Belkin Cubic Chargerは、ルネサス エレクトロニクス製のチップを搭載し、充電不要時にはスリープモード