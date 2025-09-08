精密機器メーカー「オリンパス」が子会社の税務申告をめぐって、東京国税局からおよそ300億円の申告漏れを指摘されていたことがわかりました。申告漏れを指摘されたのは、精密機器メーカー「オリンパス」です。関係者によりますと、オリンパスは、グループ企業内で損益を合算できる「グループ通算制度」に基づき、顕微鏡事業などについての子会社の赤字をグループ内の黒字と相殺して申告していました。しかし、この申告について、