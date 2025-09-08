東京・新宿区のチケットショップに、偽の商品券100枚を持ち込み換金しようとしたとして指定暴力団極東会系組員の男が逮捕されました。警視庁によりますと、極東会系暴力団組員の浅賀浩太容疑者は今月4日、新宿区のチケットショップに偽の商品券100枚を持ち込み、換金しようとした疑いが持たれています。この直前に浅賀容疑者は東京・上野のチケットショップに、偽の商品券を持ち込んでいましたが、従業員が偽物だと気づき系列店に