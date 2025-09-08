中国外務省は日本維新の会の石平参議院議員に対し、中国国内の財産を凍結するなどの制裁措置をとると発表しました。中国外務省は石平参議院議員について「台湾や尖閣諸島をめぐる問題で長年にわたり誤った主張を広めた」と指摘。「中国の内政に干渉し、主権と領土の一体性を損なった」として、▼中国国内にある不動産など財産の凍結や、▼本人などに対するビザの発給停止などの制裁措置をとると発表しました。石平議員はJNNの取材