アメリカのトランプ政権がロシア産の石油を輸入しているインドに追加関税を発動して圧力を強めるなか、インドの財務相は、今後も国益を優先してロシアから石油の購入を続ける考えを示しました。アメリカのトランプ政権は、インドがウクライナ侵攻を続けるロシアから割安な石油を購入し、ロシアの戦時経済を下支えしているとして、先月、インド製品に対する関税率をアジアで最も高い50%まで引き上げました。インドのシタラマン財務