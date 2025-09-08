大相撲秋場所（14日初日、両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が8日、東京・両国国技館内の相撲教習所で行われた。幕内・大栄翔（31＝追手風部屋）は約3カ月ぶりに関取衆と稽古。右ふくらはぎ付近にテーピングを施し、関脇・霧島（29＝音羽山部屋）や幕内・玉鷲（40＝片男波部屋）らと11番取って3勝8敗だった。関脇・若隆景（30＝荒汐部屋）に土俵際まで追い込まれても耐えて寄り切る場面もあり「今日の稽古で久々に関取