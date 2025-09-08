Nissyこと西島隆弘さんの公式インスタグラムが更新され、西島隆弘さんが手術を受けたことが公表されました。【写真を見る】【Nissy】西島隆弘さん声帯を手術「今回で三度目」「手術の影響により、これまでと同様のアーティスト活動の継続が困難となる可能性もございます」公式インスタグラムでは「平素よりNissy（西島隆弘）を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび西島が声帯の手術を受けましたことをご報告申し