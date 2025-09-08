女優の唐田えりか（27）が8日、自身のインスタグラムを更新。同日、フジテレビ系ドラマ「101回目のプロポーズ」の続編「102回目のプロポーズ」への主演が決定したことについて言及。ドラマにかける思いをつづった。「101回目のプロポーズ」は1991年に浅野温子、武田鉄矢のダブル主演で「月9」枠で放送された。最終回は36.7%の視聴率を記録（ビデオリサーチ調べ、関東地区）するなど、大ヒットした。34年を経て、この続編が唐