歌手の藤井風が８日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に初出演。犬をイメージしたミュージックビデオのド派手衣装で登場し、黒柳は「すごい！」と連呼した。藤井は登場時に真っ黒の衣装に長い耳がついた帽子、三ツ目のサングラスというド派手衣装で登場。黒の衣装は襟が大きく膨らみ、シルバーの大きなネックレスも印象的。帽子は黒とシルバーのウサギのような長い耳がついており、黒柳はその姿に「うわ、すごい、すごい、すごい！