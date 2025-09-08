阪神ＯＢで野球評論家の鳥谷敬氏が７日放送で、阪神が２年ぶり７度目のリーグ優勝を果たした直後のフジテレビ系「すぽると！」に出演。史上最速９月７日Ｖの要因について「藤川流火の玉継投」を挙げた。「ぶっちぎりでしたし、ピッチャーもよかったがバッターも」と評した今季の阪神。火の玉流継投は「かなり早いタイミングで継投にいっている。藤川監督は中継ぎの経験が豊富なので、中継ぎ（投手）をうまくやっている」と指摘