フジテレビは８日、１９９１年放送の大ヒットドラマ「１０１回目のプロポーズ」の続編となる「１０２回目のプロポーズ」を制作することを発表した。新作は「１０１回目−」の最終回で結ばれた矢吹薫と星野達郎が結婚し、二人の娘である星野光が主人公で、俳優の唐田えりかが演じる。大ヒットから３０年以上の時がたち、新たなドラマが幕開ける。「１０１回目−」は、浅野温子と武田鉄矢の名演技で高視聴率を獲得した大ヒット作