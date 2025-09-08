田中食品は魚離れの解消を意識したソフトふりかけ、「鯛のあら炊き風」を発売した。骨を取る手間などから魚調理を避ける傾向がある半面、健康面からもっと魚を摂取したいという消費者の意識は強い。こうした中、「魚の購入を控えていた消費者をターゲットに、手軽に魚を食べることをコンセプトにした」（同社）商品を開発。醤油ベースの甘辛い味付けとソフトなほぐし身で、幅広い年齢層に訴求する。天然の鯛を原料に中骨から抽出し