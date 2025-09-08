ハナマルキはみそベースのカップスープ「すぐ旨カップ みそ辛ッッ」、「ほうれん草1束分の鉄分が摂れるおみそ汁」をリニューアルした「からだに嬉しい 減塩ほうれん草のみそ汁5食」「同2食」を9月1日から発売している。「すぐ旨カップ」は2016年に販売を開始した同社の主力ブランド。「お湯を注ぐだけ」「手が汚れない」「ゴミが出ない」という特徴に加え、しっかりと効いただし、具材のボリューム感で、発売以来好評を博している