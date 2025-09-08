大物は9月3日、マイドームおおさか（大阪市）で「秋季謝恩展示会」を開いた。新規13社を含むメーカー165社が出展、得意先150社・約350人が訪れた。例年通り「幸せごはん 笑顔の食卓」をメーンテーマとしながら、今回は「決めては推し出汁」として、入口の推奨コーナーで全国各地のだしを紹介した。あご、野菜、地鶏など様々な素材のだしをパックから粉末、液体まで約230種類集めた。毎回好評の食べ比べイベントは、豆腐にスポット