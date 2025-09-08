元Ｋ−１王者の格闘家・武尊（３４）が８日、７月２９日に結婚を公表した妻でタレントの川口葵（２６）と公の場で初共演した。都内で行われた地元・鳥取県のイベントに夫婦そろって出席。名産物の梨をＰＲしたほか、同県の平井伸治知事（６３）からサプライズで贈られたウエディングケーキに初の入刀を行うなど、仲むつまじい様子をのぞかせた。結婚発表後、初の夫婦ツーショットとあって、報道陣から多数のシャッター音が響い