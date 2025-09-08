現地時間6日（日本時間7日）に国際親善試合で日本代表と対戦したメキシコ代表。FIFAワールドカップ26のホスト国の1つとして強化を進める中、ホームのアドバンテージを持って日本と戦ったが、0ー0のゴールレスドローに終わった。前半は日本のトランジションの速さと統率された守備の前に苦戦するシーンが散見されたメキシコ。後半は改善が見られてゴールに迫るシーンは増えたが、ネットを揺らすことはできなかった。CONCACAF