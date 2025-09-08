先月の企業倒産は750件あまりにのぼり、3か月連続で前の年を上回りました。“トランプ関税”関連倒産も発生しています。帝国データバンクによりますと、8月の全国の企業倒産は前の年と比べて5件増え、751件となりました。3か月連続で前の年を上回っています。業種別では、▼「サービス業」が最も多く、184件にのぼったほか、▼「建設業」は去年から26.2％の増加と最も高い伸び率で、154件でした。帝国データバンクは、8月は“トラ