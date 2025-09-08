グローバルボーイズグループ、INIの許豊凡（シュウ・フェンファン）が8日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。続投表明をしていた石破茂首相が7日に急転直下、辞任を発表したことに「やっとか。この50日って何だったんだろう」とコメントした。MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太も「最後は少し権力にしがみついてしまったのは残念」と語った。続けて「トランプ関税交渉、難しい時期にやられたのは