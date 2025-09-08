ABCテレビ（朝日放送）東留伽アナウンサー（28）が8日までに自身のインスタグラムを更新。国内有数の公募展「二科展」絵画部に、初応募で入選したことを報告した。東アナは「第109回二科展・絵画部に入選しました！」と報告し、「初めての応募だったので、まさか…とは思っていたのですが入選作品の一つに選んでいただくことができました」とつづった。2人の人物を描いた作品の前で笑顔を見せる写真もアップ。「憧れの国立新美術館