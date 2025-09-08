TREASUREが、3rdミニアルバム『LOVE PULSE』で初週113万枚を売り上げ、デビュー以来の自己最高記録を更新した。【写真】ヨシ、日常ショットに反響続々「赤ちゃん猫」9月8日、所属事務所YGエンターテインメントによると、TREASUREの3rdミニアルバム『LOVE PULSE』は、ハントチャート基準（集計期間9月1日〜7日）で合計113万1346枚を販売した。これは前作のスペシャルミニアルバム『PLEASURE』の初動71万6697枚に比べ、約1.6倍の増加