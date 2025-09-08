【モデルプレス＝2025/09/08】元NMB48の白間美瑠が6日、自身のInstagramを更新。大阪の温泉施設を訪れた際の水着姿を公開した。【写真】元NMBメンバー、美スタイル際立つ水着姿◆白間美瑠、水着姿で美ボディ披露白間は「大阪・此花区にある『天然温泉 ひなたの湯 大阪ユニバーサルベイサイド』行って来ました！星空が幻想的なサウナ室と解放感抜群な露天風呂と外気浴！」とコメントし、温泉施設の屋上で美しいボディラインが際立つ