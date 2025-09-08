JR高山線は8日午後1時ごろから、岐阜県の飛騨萩原駅から渚駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後2時49分に運転を再開しました。 JR東海によると、線路の近くの道路に落石があり、安全を確認していたということです。