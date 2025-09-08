この夏、初のヨーロッパツアーと2度目の北米ツアーを経て、ビリー・アイリッシュの日本公演にスペシャルゲストとして出演した藤井風。9月5日には全編英語詞のサードアルバム『Prema』をリリースし、同日初出演した「ミュージックステーション」（テレビ朝日）では凝った演出が大きな話題に。そして本日放送の「徹子の部屋」（同上）への初出演も注目を集めている。これまでの日本のアーティストにはない特異な存在感を放つ藤井風。