週明け８日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比９０．１９ポイント（０．３５％）高の２５５０８．１７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５．３２ポイント（０．１７％）高の９０７２．５４ポイントと続伸した。売買代金は１６５９億１６９０万香港ドルに拡大している（５日前場は１２４６億２８７０万香港ドル）。中国経済対策の期待感が相場を支える