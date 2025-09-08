サンエックスの人気キャラクター「センチメンタルサーカス」が今年で15周年を迎えます。それを記念して、しまむらグループのアベイルよりコラボアイテムが9月13日（土）に登場♡全国のアベイル店舗と公式オンラインストアで同時発売され、ルームウェアや雑貨などおうち時間を彩る多彩なラインナップが揃います。長年愛されるキャラクターの特別なアニバーサリー企画を、ぜひチェッ