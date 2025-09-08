ロックバンド・LUNA SEAのドラマー・真矢さん（55）が8日、脳腫瘍と診断されたことを公式サイトで発表し、メンバーがコメントを寄せました。公式サイトでは、メンバーのRYUICHIさん、SUGIZOさん、INORANさん、Jさんが連名で「真矢の病状について、本人からの言葉を受け取った皆さんも、きっと驚きや不安な気持ちでいっぱいだと思います。でも、僕たち4人は何よりもまず、真矢には何も心配せず、治療に専念してもらいたいと思ってい