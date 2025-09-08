中国考古学の重要なプロジェクトの一つである呉越国の考古学作業と研究が9月4日、中国東部の浙江省杭州市臨安区で正式にスタートしました。期間は2025年から2030年までとなります。呉越国は中国の五代十国時代(907〜979年)の重要な地方政権であり、杭州を都とし、現在の浙江省全域、江蘇省南東部（蘇州市）、上海市、福建省北東部（福州市）一帯を支配していました。五代十国は中国史上、最も激しく揺れ動いた割拠時代の一つですが