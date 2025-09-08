8日未明、全国各地で約3年ぶりの皆既月食が見られ、秋田市で撮影された写真がABSあきたアプリに投稿されました。8日午前3時50分、秋田市横森で撮影された皆既月食です。双眼鏡の目でのぞく部分に、スマートフォンのカメラのレンズを当てるようにして撮影したということです。月が赤銅色に輝いています。皆既月食は月が地球の影に入る現象で、前回見られたのは2022年11月。日本全国で観測できるのは3年ぶりです。県内は雲が多