Íð¤ìÈ±¤Î¾±»Ê¤Ë¥¢¥ë¥Ñ¥«¤¬¥­¥¹¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥ë¥Ñ¥«¤È¤Î?¥­¥¹¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£BS¤è¤·¤â¤È¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÅÄÂ¼½ß¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¥­¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡×¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥¢¥ë¥Ñ¥«¤Ë¥­¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¥Ï¥²¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Á°È±¤¬Íð¤ì¤ë¾±»Ê¤Î頰¤Ë¤Ë¥¢¥ë¥Ñ¥«¤¬Í¥¤·¤¯¥­¥¹¤¹¤ë1¥³¥Þ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¢¥ë