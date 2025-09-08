タカラトミーは８日、ミニカーを走らせて遊ぶ玩具「グランドモールトミカビル（トミカ５５周年記念特別仕様）」約４万個を自主回収すると発表した。幼児が指を挟んでけがをした事故を受けた措置で、商品代金は返金する。同社によると、８月に都内で開かれたイベントで、３歳児２人がこの玩具で遊んでいたところ、玩具の中央にある「らせんエレベーター」という部分でミニカーを取ろうとして指を挟んだ。アンケート調査でも、９