日本維新の会に所属する阿部弘樹衆院議員・斉木武志衆院議員・守島正衆院議員の3人は離党届を提出したと発表した。その上で、8日午後2時頃から記者会見する予定で、3人が離党に至った理由などが明らかにされるものとみられる。