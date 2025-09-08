俳優の吉沢亮が8日、東京・渋谷のNHKで行われた連続テレビ小説『ばけばけ』(9月29日スタート、総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)の試写会に、主演の高石あかりをはじめ、トミー・バストウ、岡部たかし、池脇千鶴と共に出席した。連続テレビ小説『ばけばけ』試写会に出席した吉沢亮113作目の朝ドラとなる『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツがモデルの物語。外国人の夫・ラフカディオ・ハーン(小泉八