ロックバンド・LUNA SEAの真矢（55歳）が9月8日、自身のInstagramを更新。脳腫瘍と診断されたことを公表した。真矢はこの日、「2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落した」と、大腸がんのステー