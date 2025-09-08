「ビックリマンチョコ」シリーズに、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をテーマとした、アニメ「鬼滅の刃」とのコラボ商品『鬼滅の刃マンチョコ＜無限城編＞』が登場。10月21日より発売される。【画像】激レア！猗窩座がサタンマリアと並ぶシークレットシール「鬼滅の刃マンチョコ」シリーズとしては、第5弾となる新商品。2020年の初登場以来大ヒットを記録し、歴代コラボビックリマン出荷数No.1（ロッテ調べ