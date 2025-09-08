ロックバンド「LUNASEA」の真矢(55)が8日、自身のインスタグラムで脳腫瘍を公表。これを受けて、メンバーがコメントを発表した。真矢はインスタグラムで「2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひ