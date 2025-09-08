ロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡは８日、公式サイトでドラムの真矢が右側頭部に腫瘍が発見され「脳腫瘍と診断された」と公表した。サイトによると、２０年に大腸がんのステージ４と診断されるも、手術、抗がん剤治療でライブを続行してきたというが、今年２月に「東京ドームで開催した結成３５周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました」