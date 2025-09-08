1991年にフジテレビ系で放送された月9ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編『102回目のプロポーズ』の制作が決定。鈴木おさむが企画を務め、唐田えりか、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎、武田鉄矢が出演する。 参考：唐田えりか×剛力彩芽、“信頼感”で乗り越えた『極悪女王』の挑戦お互いの印象に変化も 浅野温子と武田が共演した『101回目のプロポーズ』。その続編となる本作は、最終回で結ばれた