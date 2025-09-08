ＩＮＰＥＸは軟調。５日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の１０月限が前日比１．６１ドル安の１バレル＝６１．８７ドルと下落。一時、６１．４５ドルと６月上旬以来、約３カ月ぶりの安値をつけた。米８月雇用統計は非農業部門雇用者数が市場予想を下回り、米景気への懸念が台頭した。また、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟国で構成するＯＰＥＣプラスは７日、１０月から新