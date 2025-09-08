アビスパ福岡は8日、神奈川大MF前田快(21)が2027シーズンの加入内定となったことを発表した。前田は京都府出身で京都サンガF.C.U-15から大手前高松高に進学。今季開幕前には関東選抜Bとしてデンソーチャレンジカップサッカーに出場した。クラブを通じて「大学卒業までは、大学生活との両立となりますが、幼い頃からの夢だったプロサッカー選手としての第一歩を、この素晴らしいクラブで踏み出せることを心から嬉しく思います」