³ô¼°²ñ¼Ò¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤Ï9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡¢ÌÃ¾¢¸÷³Ø¤Î¸ò´¹¥ì¥ó¥º¡ÖTTArtisan AF 75mm f/2¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÂÐ±þ¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÏÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥àX¡£²Á³Ê¤Ï4Ëü5,000±ß¡£ APS-C¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëAFÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¡£³«ÊüFÃÍ¤òF2.0¤È¤·¡¢Èï¼ÌÂÎ¤òÈþ¤·¤¯ºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¥Ü¥±¤ÎÉÁ¼Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£35mmÈ½´¹»»¤Î¾ÇÅÀµ÷Î¥¤Ï115mmÁêÅö¡£ ¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¸þ¤±¤Ë¥½¥ËーE¡¢¥Ë¥³¥óZ¡¢L¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¤ò