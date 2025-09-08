歌手の森高千里さんが、自身のインスタグラムを更新。滋賀でライブを行ったことを報告しました。 【写真を見る】【 森高千里 】 「今日は初めから大きな声援で、皆さんの気合いを感じました〜」滋賀でのライブを報告「『ひこにゃん』ともたくさん写真を撮りました！」森高千里さんは「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”9月7日 滋賀 ひこね市文化プラザ グランドホール 終了しました！」と、投稿